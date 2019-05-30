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30.05.2019, 15:40

Смоленская катастрофа. Польша вызвала посла РФ из-за информдоски

Смоленская катастрофа. Польша вызвала посла РФ из-за информдоски - Фото
Фото: rmf24.pl

Содержание этой доски и ее установка не были согласованы с польской стороной. Установил ее некий российский фонд "содействия примирению народов"

Польша ожидает от России объяснений в связи с установкой информационной доски на месте Смоленской катастрофы. Для этого в МИД Польши вызвали посла РФ Сергея Андреева, передает RMF24.

В министерстве заявили, что содержание этой доски и ее установка не были согласованы с польской стороной. Там требуют придерживаться договоренностей о строительстве памятника жертвам на месте крушения.

Информационные доски появились на месте Смоленской катастрофы в понедельник, 27 мая. Их создал некий российский фонд "содействия примирению народов, участвующих в военных конфликтах".

На досках с российской позиции описывается хронология событий и результаты расследования катастрофы.

Фото: rmf24.pl

10 апреля сообщалось, что результаты исследований британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory подтвердили выводы польского следствия о причинах катастрофы президентского Ту-154М в апреле 2010 года под Смоленском в России: самолет уничтожили взрывы.

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Теги: мид польши, смоленская катастрофа
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