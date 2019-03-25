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25.03.2019, 21:29

Британские эксперты нашли тротил на обломках самолета Качиньского

Британские эксперты нашли тротил на обломках самолета Качиньского - Фото
Фото: EPA

Образцы с места катастрофы были переданы в Великобританию для анализа

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В лаборатории министерства обороны Великобритании проанализировали образцы потерпевшего крушение правительственного самолета Польши и на большинстве из них обнаружили следы тротила. Об этом сообщает Gazeta Polska Codziennie.

Британские эксперты подтвердили выводы подкомиссии Антония Мацеревича - на подавляющем большинстве из числа 200 образцов, переданных в мае 2017 года Польшей в лабораторию министерства обороны Великобритании (Forensic Explosives Laboratory, FEL), присуствтуют следы материалов, используемых для производства взрывчатых веществ, в частности, тротила.

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11 апреля 2018 года был обнародован технический отчет расследования авиакатастрофы, в котором говорилось, что разбившийся в России в 2010 году самолет с президентом Польши Лехом Качиньским на борту был уничтожен в результате двух взрывов.

10 апреля 2010 года при падении Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек правительственной делегации Польши, в том числе президент Лех Качиньский и военачальники. Делегация летела на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынской трагедии.

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Теги: Антоний Мацеревич, смоленская катастрофа
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