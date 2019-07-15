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15.07.2019, 16:03

В Варшаве в квартиру украинских рабочих бросили коктейль Молотова

В Варшаве в квартиру украинских рабочих бросили коктейль Молотова - Фото
Фото - facebook.com/osrodek.monitorowania

Расследованием инцидента уже занимается польская полиция

С ночи пятницы на субботу в жилье украинцев, строящих метро в Варшаве, кинули коктейль Молотова, а подъезд разрисовали оскорбительными надписями, среди прочего, призывающими покинуть Польшу. Об этом в Facebook сообщает Центр мониторинга проявления расизма и ксенофобии. 

Украинские трудовые мигранты прокомментировали ситуацию, написав письмо, которое было опубликовано на странице ЦМПРК: "Поляки строят за границей, а мы вместе с турками строим для вас станцию метро на ул. Гурчевской. Мы приехали сюда за "хлебом", но не хотим получить его бесплатно. Мы очень тяжело работаем 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы делаем Польшу богаче не только своим трудом, но также уплатой налогов, из которых польское государство, в частности, финансирует госпитали, школы и пенсии". 

"Наши жены и сестры часто работают уборщицами и сиделками за детьми - благодаря этому у множества из Вас есть возможность пойти работать на более оплачиваемую должность и повысить уровень своей жизни. Поэтому мы не понимаем, почему нас обижают, стены обрисовали краской, а наши двери оплевали" - написали украинцы.

"Наш дом подожгли, мы чувствуем угрозу", - подытожили рабочие. 

Польская полиция была уведомлена об инциденте, делом занимается районный комиссариат Варшава-Воля.

Ранее городская администрация Вроцлава остановила марш националистов, приуроченный ко Дню памяти жертв Волынской трагедии, из-за антиукраинских лозунгов. 

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Теги: польша, поджог, варшава, украинские мигранты
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