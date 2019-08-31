Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Президент Украины посетил Варшаву с двухдневным визитом

Президент Владимир Зеленский прибыл в Варшаву на торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине со дня начала Второй мировой войны. В рамках визита Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. После встречи оба президента вышли на совместный пресс-брифинг. Трансляция ведется Facebook-страницей Офиса президента

В Варшаве Зеленский, помимо Дуды, проведет переговоры с местным премьер-министром Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

Смотрите также: Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с Дудой: фото и видео

1 сентября в Польше отмечают 80-ю годовщину со дня начала Второй мировой войны. Приглашены лидеры многих стран, президент страны-оккупанта России Владимир Путин - нет.

Зеленский примет участие в этих мемориальных мероприятиях и, как отметили в ОП, проведет ряд встреч с лидерами других стран, которые также будут на церемонии.

Читайте также: 90% разрешений на трудоустройство в Польше получили украинцы

Отправить:
Распечатать:
Теги: визит, Владимир Зеленский, Матеуш Моравецкий, владимир путин, анджей дуда
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Совместный брифинг Зеленского и Дуды: видео
Совместный брифинг Зеленского и Дуды: видео
Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с Дудой: фото и видео
Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с Дудой: фото и видео
Космонавт независимой Украины. Каденюку поставили памятник: видео
Космонавт независимой Украины. Каденюку поставили памятник: видео
Идеи и Кейсы Smart-карьера с Владимиром Коломойцем. Существуют ли секреты успеха?
Лажают все: 5 факапов владелицы Zabugor.com Юлии Алексеевой
Идеи и Кейсы Лажают все: 5 факапов владелицы Zabugor.com Юлии Алексеевой
Коломойский хочет судиться с ЕБРР и Всемирным банком
Люди Коломойский хочет судиться с ЕБРР и Всемирным банком
Популярное
фото/видео
Совместный брифинг Зеленского и Дуды: видео
Совместный брифинг Зеленского и Дуды: видео
Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с Дудой: фото и видео
Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с Дудой: фото и видео 14:00
Космонавт независимой Украины. Каденюку поставили памятник: видео
Космонавт независимой Украины. Каденюку поставили памятник: видео 30.08.19, 21:35
Под Минздрав пришли люди, чтобы поблагодарить Супрун: видео
Под Минздрав пришли люди, чтобы поблагодарить Супрун: видео 30.08.19, 18:33
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 