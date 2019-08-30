Встреча Зеленского с Трампом в Варшаве не состоится

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где, как ожидалось, должна была состояться его встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает BBC News Украина.

Сообщается, что причиной отмены поездки он назвал приближение к штату Флорида урагана "Дориан".

"Похоже он (шторм - ред.) будет очень большим", - сказал Трамп.

Президент США сказал, что пошлет вместо себя вице-президента Майкла Пенса и уже обсудил это с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Чтобы убедиться, что все ресурсы федерального правительства направлены на борьбу с приближающимся ураганом, я принял решение на этих выходных отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса", - сказал он в Белом доме.

1 сентября в Польше будут отмечать 80-ю годовщину со дня начала Второй мировой войны. На мероприятия пригласили лидеров многих стран, кроме России.

Во время недавнего визита в Киев советника президента США Джона Болтона также обсуждались детали встречи президентов Украины и США в Варшаве.

Это должна быть первая встреча двух президентов.