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Встреча Зеленского с Трампом в Варшаве не состоится

Встреча Зеленского с Трампом в Варшаве не состоится - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
30.08.2019, 02:50

Президент США отменил визит в Польшу из-за урагана

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где, как ожидалось, должна была состояться его встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает BBC News Украина.

Сообщается, что причиной отмены поездки он назвал приближение к штату Флорида урагана "Дориан".

"Похоже он (шторм - ред.) будет очень большим", - сказал Трамп.

Президент США сказал, что пошлет вместо себя вице-президента Майкла Пенса и уже обсудил это с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Чтобы убедиться, что все ресурсы федерального правительства направлены на борьбу с приближающимся ураганом, я принял решение на этих выходных отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса", - сказал он в Белом доме.

1 сентября в Польше будут отмечать 80-ю годовщину со дня начала Второй мировой войны. На мероприятия пригласили лидеров многих стран, кроме России.

Во время недавнего визита в Киев советника президента США Джона Болтона также обсуждались детали встречи президентов Украины и США в Варшаве.

Это должна быть первая встреча двух президентов.

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Владимир Зеленский дональд трамп
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