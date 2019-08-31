Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с Дудой: фото и видео

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Президент прибыл в Варшаву с двухдневным визитом

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Президент Владимир Зеленский прибыл в Варшаву на торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине со дня начала Второй мировой войны. В рамках визита Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими польскими высокопоставленными чиновниками. Видео официальной части было опубликовано в Facebook Офиса президента

В Варшаве Зеленский, помимо Дуды, проведет переговоры с местным премьер-министром Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

1 сентября в Польше отмечают 80-ю годовщину со дня начала Второй мировой войны. Приглашены лидеры многих стран, президент страны-оккупанта России Владимир Путин - нет.

Зеленский примет участие в этих мемориальных мероприятиях и, как отметили в ОП, проведет ряд встреч с лидерами других стран, которые также будут на церемонии.

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Теги: Владимир Зеленский, анджей дуда
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