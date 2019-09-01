"Не оттепель, а прорыв". Зеленский о первом дне визита в Польшу

Анждей Дуда и Владимир Зеленский (фото - facebook.com/zelenskiy95)

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время его вчерашнего визита в Польшу был достигнут "прорыв в отношениях" между двумя странами. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Не оттепель в отношениях, а прорыв - я так охарактеризовал итоги первого дня моего визита в Польшу. Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с Анджеем Дудой патронатом будет восстановлена ​​рабочая группа…с "обнуления" взаимных претензий - в частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских военных и мирного населения", - отметил Зеленский.

По его словам, это был очень больной вопрос.

"Но огромное взаимное уважение, политическая воля строить дружеские стратегические отношения Украины и Польши помогут нам завершить эту работу и перевернуть болезненные страницы общей истории. Мы будем не только взаимно заботиться о памятниках и захоронения украинцев в Польше и поляков в Украине, но я также предложил возвести на границе Мемориал примирения", - подчеркнул президент.

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Он уточнил, что в день начала Второй мировой войны Украина обязательно вспомнит, что более 100 000 украинцев под польскими флагами защищали в 1939 году Польшу от нацистского нашествия.

Владимир Зеленский (фото -facebook.com/zelenskiy95)

"Этнические украинцы были второй по численности национальной группой в польской армии. Что касается современности: мы договорились решить проблему с грузоперевозками через украинскую-польскую границу. В энергетической сфере мы обсудили сотрудничество в формате Вашингтон - Варшава - Киев. Визит продолжается. 1 сентября - еще много важных дел и встреч", - подчеркнул Зеленский.

прибыл в Варшаву с двухдневным визитом на торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине со дня начала Второй мировой войны. 31 августа Зеленский

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