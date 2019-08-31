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Зеленский предложил Дуде построить "мемориал примирения"

Зеленский предложил Дуде построить "мемориал примирения" - Фото
Фото: president.gov.ua
31.08.2019, 16:43

Президент отметил, что напряженные отношения между Украиной и Польшей "стали бы для наших недругов прекрасным подарком"

Президент Владимир Зеленский заявил, что откровенно обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой все проблемные исторические вопросы и предложил ему построить на украинско-польской границе "мемориал примирения". Об этом Зеленский сказал во время совместной с Дудой пресс-конференции.

"Сегодня мы с президентом Дудой очень откровенно обсудили всю историческую и современную проблематику. В наших отношениях нет никаких вопросов, которые мы не могли бы решить путем диалога и взаимопонимания", — отметил он.

Зеленский отметил, что напряженные отношения между Украиной и Польшей "стали бы для наших недругов прекрасным подарком". "…Следовательно, мы не должны этого делать", - сказал президент.

По словам Зеленского, решением спорных исторических вопросов займется двусторонняя рабочая группа.

Он также заявил, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине. "А польская сторона упорядочивает украинские места памяти в Польше", - сказал Зеленский.

19 августа глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о "некоторых положительных сигналах" со стороны Украины в вопросе о запрете на эксгумацию останков польских граждан,

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Владимир Зеленский польша анджей дуда эксгумация захоронения
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