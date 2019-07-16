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16.07.2019, 17:06

Пристайко об отношениях Украины и Польши: У нас - один общий враг

Пристайко об отношениях Украины и Польши: У нас - один общий враг - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замглавы Офиса президента убежден, что Украина и Польша должны сделать шаги, направленные на примерение

Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко прокомментировал нынешнее состояние отношений Украины и Польши, напомнив, что "у нас - один общий враг". Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офиса президента.

По словам Пристайко, Украина и Польша осознают свою историю и должны приложить все усилия для того, чтобы найти возможность существовать вместе. 

Пристайко также подчеркнул, что украинцы и поляки - соседи и близкие народы. 

"Я встречался со своим коллегой - советником президента Польши Анджея Дуды, и мы договорились, что в ближайшее время встретимся для того, чтобы помочь сдвинуть с мертвой точки все вопросы. Эксгумация - лишь один из этих вопросов", - заявил замглавы ОП. 

Ранее Пристайко заявил, что на 1 сентября планируется визит президента Зеленского в Польшу по приглашению Анджея Дуды.

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Теги: двусторонние отношения, Владимир Зеленский, польша, анджей дуда, вадим пристайко
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