Пристайко об отношениях Украины и Польши: У нас - один общий враг

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко прокомментировал нынешнее состояние отношений Украины и Польши, напомнив, что "у нас - один общий враг". Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офиса президента.

По словам Пристайко, Украина и Польша осознают свою историю и должны приложить все усилия для того, чтобы найти возможность существовать вместе.

Пристайко также подчеркнул, что украинцы и поляки - соседи и близкие народы.

"Я встречался со своим коллегой - советником президента Польши Анджея Дуды, и мы договорились, что в ближайшее время встретимся для того, чтобы помочь сдвинуть с мертвой точки все вопросы. Эксгумация - лишь один из этих вопросов", - заявил замглавы ОП.

Ранее Пристайко заявил, что на 1 сентября планируется визит президента Зеленского в Польшу по приглашению Анджея Дуды.