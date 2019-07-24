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Зеленский встретился с послами стран G7: что обсуждали

Зеленский встретился с послами стран G7: что обсуждали - Фото
Фото: president.gov.ua
24.07.2019, 14:31

Президент рассказал послам стран G7 и главам представительств ЕС и НАТО о ситуации в Донбассе

Президент Владимир Зеленский встретился с группой послов стран G7 по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он поблагодарил их за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, постоянная проукраинская позиция", - подчеркнул Зеленский.

Президент проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской.

Он подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

Основное внимание во время встречи было уделено реформам.

30 июня специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик выразил надежду, что после завершения процесса отвода сил в районе Станицы Луганской начнется ремонт пешеходного моста через реку Северский Донец.

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Владимир Зеленский ЕС нато g7
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