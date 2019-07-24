Зеленский встретился с послами стран G7: что обсуждали

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с группой послов стран G7 по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он поблагодарил их за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, постоянная проукраинская позиция", - подчеркнул Зеленский.

Президент проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской.

Он подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

Основное внимание во время встречи было уделено реформам.

30 июня специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик выразил надежду, что после завершения процесса отвода сил в районе Станицы Луганской начнется ремонт пешеходного моста через реку Северский Донец.