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30.06.2019, 08:18

Сайдик объяснил, что должно быть после разведения сил в Станице

Сайдик объяснил, что должно быть после разведения сил в Станице - Фото
Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине отметил, что за разведением сил должен следовать ремонт моста

Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик выразил надежду, что после завершения процесса отвода сил в районе Станицы Луганской начнется ремонт пешеходного моста через реку Северский Донец. Об этом сообщает Укринформ.

"Я надеюсь, что, следуя букве и духу минских соглашений и в интересах гражданского населения, успешное завершение процесса разведения будет сопровождаться дальнейшими встречными шагами, такими как ремонт подходов к пешеходному мосту через реку Северский Донец в Станице Луганской и подтверждение сторонами их приверженности стабильному, устойчивому и постоянному прекращению огня", - сказал Сайдик.

Фото: facebook.com/odalug

Он поблагодарил всех за начало разведения сил, что является важным шагом на пути к мирному урегулированию.

26 июня 2019 года украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска Станица Луганская. В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств якобы не ослабляет оборонные возможности  подразделений ВСУ на указанном участке.

Читайте также: Сайдик уверен: разведение сил в Станице ведет к миру в Донбассе

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Теги: обсе, станица луганская, мост, мартин сайдик, разведение сил и средств
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