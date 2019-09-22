Трамп признал, что в разговоре с Зеленским упоминал Байдена

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию в Украине и в этом контексте упоминал своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена. Об этом Трамп заявил журналистам 22 сентября перед поездкой в ​​Техас и Огайо, передает USA Today.

"Разговор в основном был о коррупции - о коррупции в целом, а также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине", - сказал глава Белого дома.

Трамп считает этот призыв по борьбе с коррупцией "абсолютно идеальным".

Президент США добавил, что он не возражает против того, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.

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