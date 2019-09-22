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Трамп признал, что в разговоре с Зеленским упоминал Байдена

Трамп признал, что в разговоре с Зеленским упоминал Байдена - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
22.09.2019, 19:24

Президент США заявил, что не хочет, чтобы американцы "создавали коррупцию в Украине"

Президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию в Украине и в этом контексте упоминал своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена. Об этом Трамп заявил журналистам 22 сентября перед поездкой в ​​Техас и Огайо, передает USA Today.

"Разговор в основном был о коррупции - о коррупции в целом, а также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине", - сказал глава Белого дома.

Трамп считает этот призыв по борьбе с коррупцией "абсолютно идеальным".

Президент США добавил, что он не возражает против того, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.

  • 20 сентября стало известно, что информатор из разведывательного сообщества США после телефонного разговора Трампа с Зеленским написал официальную жалобу руководству. В чем состояла суть жалобы, неизвестно.
  • Трамп написал в Twitter, что не договаривался с Зеленским о начале расследования против сына Байдена.
  • В начале сентября WP, ссылаясь на свои источники, написала, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему выиграть президентскую гонку 2020 года посредством расследования против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который якобы связан с некоей коррупцией в газовой компании Украины.
  • Байден-старший по состоянию на осень 2019 года - один из основных конкурентов Трампа в гонке-2020.

Читайте также: Трамп против Байдена: ход Украиной. Нас вмешивают в чужие выборы

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