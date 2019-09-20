Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп отрицает договоренности с Зеленским по делу сына Байдена

Трамп отрицает договоренности с Зеленским по делу сына Байдена - Фото
Дональд Трамп Белый Дом Flickr
20.09.2019, 16:38

Сегодня стало известно, что Конгресс США расследует возможное давление со стороны Трампа на Зеленского

Президент США Дональд Трамп отрицает, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах - Джо Байдена. Об этом американский президент написал в Twitter

Трамп опроверг обвинения, что договаривался с главой другого государства, по поводу чего поступила официальная жалоба от сотрудника американской разведки. Американский президент также назвал заявления информатора разведки "очень партизанскими". 

Новости о договоренностях с "неким иностранным лидером", по мнению Трампа, являются фейковыми.

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 