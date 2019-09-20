Трамп отрицает договоренности с Зеленским по делу сына Байдена

Дональд Трамп Белый Дом Flickr

Президент США Дональд Трамп отрицает, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах - Джо Байдена. Об этом американский президент написал в Twitter.

Трамп опроверг обвинения, что договаривался с главой другого государства, по поводу чего поступила официальная жалоба от сотрудника американской разведки. Американский президент также назвал заявления информатора разведки "очень партизанскими".

Новости о договоренностях с "неким иностранным лидером", по мнению Трампа, являются фейковыми.