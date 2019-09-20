Адвокат Трампа признал, что просил Украину проверить Джо Байдена

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани признал, что просил Украину рассмотреть дело Джо Байдена. Об этом он сказал в эфире CNN.

Ведущий CNN Крис Куомо спросил Джулиани, обращался ли он с просьбой к властям Украины расследовать деятельность Байдена. Джулиани ответил, что нет, он якобы только просил Украину расследовать обвинения о вмешательстве украинцев в президентские выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон.

Тогда Джулиани спросили, говорил ли он с украинскими властями о сыне Джо Байдена Хантере, который был членом совета директоров энергетической компании Burisma Holding. Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин вел против компании расследование, но был уволен после требования со стороны Джо Байдена, занимавшего в то время пост вице-президента США.

"Единственное, что я спрашивал про Джо Байдена, как так вышло, что Луценко, который был назначен генпрокурором, закрыл дело", - ответил Джулиани.

"То есть, вы просили Украину проверить Джо Байдена?" - уточнил ведущий.

"Конечно, да", - признал Джулиани.

Джулиани объяснил свои противоречивые ответы тем, что просил не расследовать конкретно деятельность Байдена, а "проверить связанные с моим клиентом обвинения, которые косвенно свидетельствуют о причастности Джо Байдена к схеме массового взяточничества".

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