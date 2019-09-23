Пристайко раскрыл, сколько Зеленский будет беседовать с Трампом

У президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Соединенных Штатах будет не короткая встреча "на полях" Генассамблеи ООН, вроде "пожали руки", а полноценные переговоры лидеров. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарии Hromadske.
"Оба президента нашли время. <...> (Будет) большая часовая встреча", - уточнил он.
По словам главы МИД, первейшая задача украинской делегации - "наладить связь".
"Зеленский дважды разговаривал с Трампом по телефону, но мы понимаем, насколько важно установить непосредственный контакт. К сожалению или к счастью, так построена система, что лидеры играют очень высокую роль в дипломатии и в целом в отношениях между странами", - пояснил он.
Кроме того, есть и другие темы для встречи с Трампом, добавил министр: "Все остальные задачи, которые я не смогу вам раскрыть, но, поверьте, есть целый список проблем, которые мы проведем с Соединенными Штатами... Иногда это проблемы, иногда - бизнес-идеи, например, об энергетической безопасности Украины".
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