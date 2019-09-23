Пристайко раскрыл, сколько Зеленский будет беседовать с Трампом

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Соединенных Штатах будет не короткая встреча "на полях" Генассамблеи ООН, вроде "пожали руки", а полноценные переговоры лидеров. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарии Hromadske.

"Оба президента нашли время. <...> (Будет) большая часовая встреча", - уточнил он.

По словам главы МИД, первейшая задача украинской делегации - "наладить связь".

"Зеленский дважды разговаривал с Трампом по телефону, но мы понимаем, насколько важно установить непосредственный контакт. К сожалению или к счастью, так построена система, что лидеры играют очень высокую роль в дипломатии и в целом в отношениях между странами", - пояснил он.

Кроме того, есть и другие темы для встречи с Трампом, добавил министр: "Все остальные задачи, которые я не смогу вам раскрыть, но, поверьте, есть целый список проблем, которые мы проведем с Соединенными Штатами... Иногда это проблемы, иногда - бизнес-идеи, например, об энергетической безопасности Украины".

23-26 сентября Зеленский посетит США с рабочим визитом.

посетит В начале сентября в СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему выиграть президентскую гонку-2020 через расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена , который якобы связан с коррупцией в газовой компании Украины.

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