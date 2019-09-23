Зеленский записал видео: Платите налоги, коммуналку, звоните НАБУ

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не только оплачивать коммунальные услуги и платить налоги, но и сообщать о взятках, откатах и прочих преступлениях в Национальное антикоррупционное бюро по телефону 0 800 503 200. Ради этого он записал ролик, который выложил в Facebook.

"Если у вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не надо писать в соцсетях "все пропало", "эти такие же, как и те", "Зеленский понаставлял своих решал", - говорит президент на видео.

Как выразился Зеленский, Европа начинается не с западной государственной границы.

"...А с окурка, который летит в урну, с пристегнутого ремня безопасности, с оплаченных коммунальных услуг и налогов, с ответа "нет", когда вашей фирме предлагают на тендере нагнуть государство", - отметил он.

Глава государства призвал "ежедневно делать небольшие шаги навстречу новой ментальности" и заявил, что "начинает с себя", подписывая законопроект об импичменте президента.

Читайте также: Президентская секта. Как Зеленский поделил страну

