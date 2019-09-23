Зеленский записал видео: Платите налоги, коммуналку, звоните НАБУ

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По словам президента, Украина "никогда не возродит экономику, если не будут платить налоги: это касается каждого - от олигарха до водителя такси"

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не только оплачивать коммунальные услуги и платить налоги, но и сообщать о взятках, откатах и прочих преступлениях в Национальное антикоррупционное бюро по телефону 0 800 503 200. Ради этого он записал ролик, который выложил в Facebook.

"Если у вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не надо писать в соцсетях "все пропало", "эти такие же, как и те", "Зеленский понаставлял своих решал", - говорит президент на видео.

Как выразился Зеленский, Европа начинается не с западной государственной границы.

"...А с окурка, который летит в урну, с пристегнутого ремня безопасности, с оплаченных коммунальных услуг и налогов, с ответа "нет", когда вашей фирме предлагают на тендере нагнуть государство", - отметил он.

Глава государства призвал "ежедневно делать небольшие шаги навстречу новой ментальности" и заявил, что "начинает с себя", подписывая законопроект об импичменте президента.

  • По опросу 8-20 августа, более 31% украинцев ждет от Зеленского "снижения тарифов". В июне таких было 38%.
  • 3 июня пресс-секретарь ОПУ заявила, что Зеленский даст пресс-конференцию на 100 дней президентства. В итоге он отчитается о работе в интервью актеру сериала "Слуга народа": пресс-конференции не было.

Читайте также: Президентская секта. Как Зеленский поделил страну

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, обращение, флешмоб
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Зеленский записал видео: Платите налоги, коммуналку, звоните НАБУ
Зеленский записал видео: Платите налоги, коммуналку, звоните НАБУ
В Харькове подорвали банкомат: фото, видео
В Харькове подорвали банкомат: фото, видео
Не раскрылся парашют: в РФ на учениях разбились две БМП - видео
Не раскрылся парашют: в РФ на учениях разбились две БМП - видео
Бизнес готовится к росту и повышению зарплат - опрос ЕБА
Вызовы для Запада, подъем Китая и будущее Украины. Рассказ Фарида Закарии на YES 2019
Люди Вызовы для Запада, подъем Китая и будущее Украины. Рассказ Фарида Закарии на YES 2019
Земля под прицелом внимания
Мнение Земля под прицелом внимания
Популярное
фото/видео
Зеленский записал видео: Платите налоги, коммуналку, звоните НАБУ
Зеленский записал видео: Платите налоги, коммуналку, звоните НАБУ
В Харькове подорвали банкомат: фото, видео
В Харькове подорвали банкомат: фото, видео 12:06
Не раскрылся парашют: в РФ на учениях разбились две БМП - видео
Не раскрылся парашют: в РФ на учениях разбились две БМП - видео 11:45
Футбол. Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед" - видео
Футбол. Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед" - видео 07:45
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 