Зеленский рассказал, что будет с коммунальными тарифами

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей позиции по поводу коммунальных тарифов: главное - какое процент дохода тратит на них человек. Об этом он сообщил в интервью телеканалу 1+1.

"Не может 50, 70, 80, или 90% от суммы, которую получает человек, идти на коммуналку. Умрет человек", - заявил Зеленский.

Президент допускает, что коммунальные тарифы могут остаться прежними, но считает, что тогда нужно увеличивать пенсии, субсидии и зарплаты.

"Задача поставлена новому правительству, они должны показать модель, и если в модели не будет уменьшения коммуналки, будем прощаться с правительством", - пообещал президент.

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