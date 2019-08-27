Отчет Зеленского о 100 днях президентства покажут на 1+1: видео

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В ОП сказали, что пресс-конференции пока не будет, так как "президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы"

Президент Владимир Зеленский пока не будет проводить обещанную пресс-конференцию по итогам 100 дней своего президентства. О результатах своей работы он уже рассказал в интервью одному из актеров сериала "Слуга народа", которое покажет телеканал 1+1.

Видеоанонс интервью транслируется в соцсетях студии Квартал 95 и на телеканале Игоря Коломойского. Его покажут 31 августа.

Согласно ролику, с президентом о первых 100 днях его работы общался один из актеров сериала "Слуга народа" Станислав Боклан (в фильме он играл премьер-министра Украины).

Боклан говорит, что, в частности, задал Зеленскому вопросы о том, какие СМС пишет ему Коломойский, почему в Офисе президента работает так много его друзей, и что ему постоянно шепчет на ухо Андрей Богдан.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила Украинской правде, что интервью уже записано.

На вопрос, когда состоится анонсированная ею же пресс-конференция по итогам первых 100 дней, Мендель ответила, что она будет позже - "возможно, осенью". Она объяснила это тем, что "президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы".

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, 1+1, андрей богдан, станислав боклан
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