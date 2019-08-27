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У Зеленского оценили первые 100 дней его президентства

У Зеленского оценили первые 100 дней его президентства - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.08.2019, 14:27

"Все победы у нас впереди", - сказал представитель президента в Раде

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского у его команды якобы не было возможности влиять на законодательную и исполнительную власть, поэтому "самые большие победы", по словам Стефанчука, Зеленский продемонстрирует после первого заседания нового созыва парламента.

Об этом представитель президента в Раде заявил в комментарии журналистам в здании парламента.

"По поводу 100 дней Владимира Зеленского, то я глубоко убежден, что все самые большие победы мы сможем увидеть после 29 числа, потому что месяц не назначалась инаугурация, потом два месяца не было возможности влияния нашей политической силы на законодательную и исполнительную власть. Я думаю, это только начало, хотя победы уже есть, но я думаю, что все победы у нас впереди", - сказал Стефанчук.

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Владимир Зеленский Руслан Стефанчук 100 дней
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