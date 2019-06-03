Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский даст большую пресс-конференцию по случаю 100 дней его президентства. Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Вы можете рассчитывать на большую конференцию, когда будет 100 дней президентства, потому что уже будут определенные результаты наработаны", - сказала она.

Ранее Мендель заявила, что президент "не прячется от медиа", он каждую неделю "что-то комментирует".

"Я являюсь дополнительным элементом, поскольку он не может присутствовать в нескольких местах. И давайте подумаем о том, что он не хочет светиться на камеру для того, чтобы, условно говоря, перерезать ленту на открытии какого-то детсада, потому что это не уровень президента", - сказала Мендель.