Новое обещание Зеленского: Пиара с перерезанием ленточек не будет

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский не намерен участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, так как это "не уровень президента". Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она утверждает, что президент "не прячется от медиа", он каждую неделю "что-то комментирует".

"Я являюсь дополнительным элементом, поскольку он не может присутствовать в нескольких местах. И давайте подумаем о том, что он не хочет светиться на камеру для того, чтобы, условно говоря, перерезать ленту на открытии какого-то детсада, потому что это не уровень президента", - сказала Мендель.

"У нас есть большая коммуникационная команда. Есть я как дополнительный источник, и есть президент, который появляется на событиях и никогда не отказывает в комментарии", - добавила она.

Как сообщает сайт АП, 25 мая Зеленский вместе с женой Еленой принял участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации.