Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.06.2019, 17:05

Новое обещание Зеленского: Пиара с перерезанием ленточек не будет

Новое обещание Зеленского: Пиара с перерезанием ленточек не будет - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Пресс-секретарь президента утверждает, что он "не прячется от медиа"

Президент Владимир Зеленский не намерен участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, так как это "не уровень президента". Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она утверждает, что президент "не прячется от медиа", он каждую неделю "что-то комментирует".

"Я являюсь дополнительным элементом, поскольку он не может присутствовать в нескольких местах. И давайте подумаем о том, что он не хочет светиться на камеру для того, чтобы, условно говоря, перерезать ленту на открытии какого-то детсада, потому что это не уровень президента", - сказала Мендель.

"У нас есть большая коммуникационная команда. Есть я как дополнительный источник, и есть президент, который появляется на событиях и никогда не отказывает в комментарии", - добавила она.

Как сообщает сайт АП, 25 мая Зеленский вместе с женой Еленой принял участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, пиар, детский сад
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 