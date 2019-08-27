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Сегодня - 100 дней президентства Зеленского

Сегодня - 100 дней президентства Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.08.2019, 10:02

Со дня принятия присяги шестой президент успел выиграть парламентские выборы и попытался начать переговоры с Россией

Сегодня, 27 августа, исполнилось ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента - шестого в истории независимой Украины.

Присягу главы государства Зеленский принял 20 мая на торжественном заседании Рады. Тогда дебютную речь Зеленский закончил объявлением о роспуске парламента VIII созыва.

Конституционный суд признал назначение досрочных выборов в парламент законным, и победа партии Слуга народа на выборах 21 июля стала наиболее заметным успехом нового президента.

Впервые в истории независимой Украины фракция президентской партии может в одиночку сформировать большинство в Раде, что позволит ей назначить правительство и принимать законы без оглядки на другие фракции.

Зеленский попытался установить устойчивое перемирие на Донбассе, которое, как и прежде, регулярно нарушается боевиками. Президент звонил лидеру страны-оккупанта России Владимиру Путину, призывал того освободить политзаключенных и военнопленных, а также "повлиять" на гибридную армию РФ в Донбассе.

Сейчас, после длительного перерыва, Зеленский пробует собрать новую встречу лидеров нормандского формата: переговоры о подготовке у ней продолжаются.

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100 дней президентства Владимир Зеленский президент украины Зеленский
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