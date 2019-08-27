Сегодня - 100 дней президентства Зеленского

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 27 августа, исполнилось ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента - шестого в истории независимой Украины.

Присягу главы государства Зеленский принял 20 мая на торжественном заседании Рады. Тогда дебютную речь Зеленский закончил объявлением о роспуске парламента VIII созыва.

Конституционный суд признал назначение досрочных выборов в парламент законным, и победа партии Слуга народа на выборах 21 июля стала наиболее заметным успехом нового президента.

Впервые в истории независимой Украины фракция президентской партии может в одиночку сформировать большинство в Раде, что позволит ей назначить правительство и принимать законы без оглядки на другие фракции.

Зеленский попытался установить устойчивое перемирие на Донбассе, которое, как и прежде, регулярно нарушается боевиками. Президент звонил лидеру страны-оккупанта России Владимиру Путину, призывал того освободить политзаключенных и военнопленных, а также "повлиять" на гибридную армию РФ в Донбассе.

Сейчас, после длительного перерыва, Зеленский пробует собрать новую встречу лидеров нормандского формата: переговоры о подготовке у ней продолжаются.

Президентские выборы в Украине прошли весной 2019 года. В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов. Во второй тур с ним прошел действующий на тот момент президент Петр Порошенко.

Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, пришедших на участки, за Порошенко - 24,46%.

О намерении идти в президенты Зеленский объявил в канун Нового 2019 года, а 21 января был официально выдвинут партией СН.

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