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20.06.2019, 16:16

КСУ принял решение о законности роспуска Рады

КСУ принял решение о законности роспуска Рады - Фото
Глава КСУ Наталья Шаптала и Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Указ Зеленского признали конституционным, сказал источник

Конституционный суд принял решение по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Корреспонденту LIGA.net в пресс-службе КСУ сказали, что не знают, какое решение принял суд, пресс-релиза не будет - опубликуют само решение, это произойдет сегодня вечером или завтра. "Мы также читаем те же источники, что и вы. Не знаем, какое решение", - заявили в пресс-службе.

О том, что КСУ признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, заявил сам Зеленский во время встречи с бизнесом.

"Официально: Конституционній суд признал решение о розпуске конституционным", - сказал президент.

На вопрос, откуда президент может знать решение суда, тогда как в пресс-службе КСУ его не знают, там ответили: "Мы это не комментируем".

Кроме того эту информацию подтвердила пресс-секретарь Зеленского у себя в Facebook, но потом удалила сообщение.

Мустафа Найем у себя в Telegram-канале сообщил, что "за" такое решение проголсовало 11 судей КС, "против" - 5.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же распустил Раду. 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах 21 июля. Созванное по его просьбе заседание Рады закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении барьера до 3% даже не включили в повестку. Зеленский назначил своим представителем в КСУ Федора Вениславского.

Партия президента Слуга народа хочет единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.

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Теги: верховная рада, ксу, роспуск рады
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