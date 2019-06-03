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03.06.2019, 15:38

Зеленский назначил Вениславского представителем президента в КСУ

Зеленский назначил Вениславского представителем президента в КСУ - Фото
Федор Вениславский (скриншот)

Бывший глава Харьковской общественной люстрационной палаты Федор Вениславский теперь будет представителем президента на Жилянской, 14 в Киеве

Президент Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента.

Указ №351/2019 от 3 июня обнародован на сайте президента.

Вениславский - кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права Национального университета им. Ярослава Мудрого (бывшая юридическая академия). 

Родился 16 мая 1969 года в пгт Олыка Киверцовского района Волынской области, баллотировался в Раду в 2002 и 2012 годах как самовыдвиженец. В апреле 2015-го сержант запаса Вениславский был призван в ряды ВСУ.

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Теги: назначение, ксу, федор вениславский
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