Зеленский назначил Вениславского представителем президента в КСУ

Федор Вениславский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента.

Указ №351/2019 от 3 июня обнародован на сайте президента.

Вениславский - кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права Национального университета им. Ярослава Мудрого (бывшая юридическая академия).

Родился 16 мая 1969 года в пгт Олыка Киверцовского района Волынской области, баллотировался в Раду в 2002 и 2012 годах как самовыдвиженец. В апреле 2015-го сержант запаса Вениславский был призван в ряды ВСУ.