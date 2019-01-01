Зеленский идет в президенты

Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Украинский шоумен Владимир Зеленский официально объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала 1 + 1.

Свое заявление Зеленский сделал до того, как началось новогоднее обращение президента Петра Порошенко.

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"Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы я обещаю вам пойти в президенты и сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым слугой народа", - заявил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал о своих отношениях с экс-президентом Виктором Януковичем, который, по его словам, предлагал артисту $100 млн за лояльность.

11 декабря сообщалось, что если бы президентские выборы проходили в ноябре этого года, то в первом туре 11,9% проголосовали бы за Юлию Тимошенко. За то, чтобы попасть во второй тур поборолись бы шоумен Владимир Зеленский (8,2%), действующий президент Петр Порошенко (6,5%), Юрий Бойко (6,2%), Олег Ляшко (4,9%) и Анатолий Гриценко (4,6%).