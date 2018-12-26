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26.12.2018, 02:03

Зеленский о Януковиче: Предлагал мне $100 млн за лояльность

Зеленский о Януковиче: Предлагал мне $100 млн за лояльность - Фото
Фото: скриншот видео

Артист рассказал, что Янукович пытался "договариваться" со многими журналистами

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Шоумен Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с экс-президентом Виктором Януковичем, который, по его словам, предлагал артисту $100 млн за лояльность. Об этом Зеленский сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

Артист рассказал, что Янукович пытался "договариваться" со многими журналистами. А лично Зеленского, по его словам, экс-президент одним из первых пригласил в резиденцию Межигорье, где уговаривал либо стать более лояльным к власти, либо перейти работать с Интера на другой телеканал. В конце концов, по рассказу Зеленского, Янукович предложил ему сто миллионов долларов, но артист отказался.

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Также Зеленский добавил, что, по его мнению, Янукович, чтобы легче было договариваться, пытался его "напоить", но артист, хотя и, по его словам, редко употребляет, все же "ушел на своих двоих", в отличие от "хозяина дома".

Ранее Зеленский сообщил, что "склоняется" к тому чтобы принять участие в выборах прездиента Украины в 2019 году.

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Теги: Владимир Зеленский, виктор янукович
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