Трамп о задержке военной помощи: Не ради давления на Зеленского

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что задерживал военную помощь Украине не для того, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского, а так как хотел, чтобы европейские страны больше помогали Киеву. Об этом глава Белого дома сказал в беседе с журналистами, передает Fox News.

Трамп заверил, что поддерживает Украину с первого дня в должности, но он разочарован, что другие страны не тратят деньги на ее поддержку.

"Поэтому я хочу, чтобы Германия и Франция тратили больше, Европейский Союз тратил", - сказал он.

Трамп отметил, что по сравнению с США европейские страны тратят гораздо меньше денег на Украину, и ему это "совсем не нравится".

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