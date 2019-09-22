Трамп о задержке военной помощи: Не ради давления на Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что задерживал военную помощь Украине не для того, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского, а так как хотел, чтобы европейские страны больше помогали Киеву. Об этом глава Белого дома сказал в беседе с журналистами, передает Fox News.
Трамп заверил, что поддерживает Украину с первого дня в должности, но он разочарован, что другие страны не тратят деньги на ее поддержку.
"Поэтому я хочу, чтобы Германия и Франция тратили больше, Европейский Союз тратил", - сказал он.
Трамп отметил, что по сравнению с США европейские страны тратят гораздо меньше денег на Украину, и ему это "совсем не нравится".
- Трамп в августе заморозил военную поддержку Украины.
- 12 сентября Белый дом согласился разблокировать предоставление Пентагоном военной помощи США Украине.
- Сегодня Трамп признал, что в разговоре с Зеленским упоминал Байдена. В Конгрессе заявили, что если Трамп оказывал давление на Зеленского, то это причина для его импичмента.
- 20 сентября стало известно, что информатор из разведывательного сообщества США после телефонного разговора Трампа с Зеленским написал официальную жалобу руководству.
- В начале сентября WP написала, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему выиграть президентскую гонку 2020 года посредством расследования против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который якобы связан с некоей коррупцией в газовой компании Украины.
- Байден-старший по состоянию на осень 2019 года - один из основных конкурентов Трампа в гонке-2020.
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