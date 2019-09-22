В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за Зеленского

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В Конгрессе США допустили импичмент президента Дональда Трампа из-за давления, которое он предположительно оказывал на президента Владимира Зеленского. Об этом в Twitter сообщает CNN.

"Председатель комитета разведке Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если сообщение о возможном разговоре Трампа с Украиной правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом. Это крайне серьезное дело, возможно, мы пересекли Рубикон", - говорится в сообщении.

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