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В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за Зеленского

В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за Зеленского - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
22.09.2019, 21:35

"Это крайне серьезное дело, возможно, мы пересекли Рубикон", - сказал глава комитета разведке Палаты представителей

В Конгрессе США допустили импичмент президента Дональда Трампа из-за давления, которое он предположительно оказывал на президента Владимира Зеленского. Об этом в Twitter сообщает CNN.

"Председатель комитета разведке Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если сообщение о возможном разговоре Трампа с Украиной правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом. Это крайне серьезное дело, возможно, мы пересекли Рубикон", - говорится в сообщении.

  • Сегодня Трамп признал, что в разговоре с Зеленским упоминал Байдена.
  • 20 сентября стало известно, что информатор из разведывательного сообщества США после телефонного разговора Трампа с Зеленским написал официальную жалобу руководству. В чем состояла суть жалобы, неизвестно.
  • Трамп написал в Twitter, что не договаривался с Зеленским о начале расследования против сына Байдена.
  • В начале сентября WP, ссылаясь на свои источники, написала, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему выиграть президентскую гонку 2020 года посредством расследования против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который якобы связан с некоей коррупцией в газовой компании Украины.
  • Байден-старший по состоянию на осень 2019 года - один из основных конкурентов Трампа в гонке-2020.

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