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22.04.2019, 06:15

Что Трамп сказал Зеленскому сегодня ночью: данные Курта Волкера

Что Трамп сказал Зеленскому сегодня ночью: данные Курта Волкера - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Без неожиданностей: американский президент говорит о поддержке и российской агрессии против Украины

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Соединенные Штаты продолжат поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности и отражению российской агрессии и при избранном президенте Владимире Зеленском. Об этом пишет в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, рассказывая о содержании телефонного разговора пока еще кандидата в президенты с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с его победой на выборах и украинский народ - с мирными и демократическими выборами. Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения российской агрессии", - пишет Волкер.

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Между тем, в Twitter американского лидера пока нет упоминания Украины: Трамп занят критикой местных демократов.

Кроме того, пишет Волкер, Трамп благодарит президента Петра Порошенко за его "смелость вести Украину через чрезвычайно трудное время, за его приверженность демократическим институтам и за принятие воли украинского народа".

Зеленский уже получил поздравления с победой от лидеров Армении, Польши, Австрии, Франции, а также ЕС и НАТО. Сначала ему позвонил будущий коллега из Польши Анджей Дуда, затем - из Франции Эмманюэль Макрон.

По данным ЦИК на 06:00 22 апреля, обработано78,4% бюллетеней. С 73% лидирует Зеленский. У действующего главы государства Петра Порошенко - 24,6% голосов.

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Теги: Владимир Зеленский, дональд трамп, поздравление
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