В штабе Зеленского заявили, что он поговорил с Трампом

Дональд Трамп (фото - EPA)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентт США Дональдом Трампом. Об этом корреспонденут LIGA.net заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

На вопрос, действительно ли состоялся разговором между Трампом и Зеленским, спикер сказал: "Насколько, я знаю, да".

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До этого Зеленский у себя в Facebook сообщил, что поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25%.

По данным ЦИКа на 23:05 21 апреля, обработано 5,1% бюллетеней. С 71,9% лидирует Владимир Зеленский. У действующего главы государства Петра Порошенко - 25,7% голосов.