Подсчитано 5% голосов. Лидирует Зеленский - ЦИК

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

По Украине обработано 5,1% бюллетеней на выборах президента Украины во втором туре, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

С 71,9% лидирует Владимир Зеленский. У действующего главы государства Петра Порошенко - 25,7% голосов.

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Согласно данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов 2019 побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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