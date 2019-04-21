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21.04.2019, 23:02

Подсчитано 5% голосов. Лидирует Зеленский - ЦИК

Подсчитано 5% голосов. Лидирует Зеленский - ЦИК - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

У Зеленского - 71,9%

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По Украине обработано 5,1% бюллетеней на выборах президента Украины во втором туре, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

С 71,9% лидирует Владимир Зеленский. У действующего главы государства Петра Порошенко - 25,7% голосов.

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Согласно данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов 2019 побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, цик
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