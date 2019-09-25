Зеленский осадил росСМИ: На меня может давить только сын - видео

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Президент подчеркнул, что Украина не будет ни у кого ничего просить

Президент Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что на него "никто не может давить", кроме шестилетнего сына. Он сказал это в ответ на вопрос пропагандистского канала Россия 24.

"На меня никто не может давить, потому что я - президент независимой страны. На меня давить, кстати, может только один человек: мой сын, которому шесть лет", - ответил Зеленский на вопрос о возможном давлении со стороны президента США Дональда Трампа.

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На вопрос, собирается ли он что-то "просить у Трампа", президент сказал: "Еще раз могу сказать: мы можем говорить о поддержке, а просить - это точно не про Украину, Украина - новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит. Сами можем кому-то помочь".

Также Зеленский прокомментировал возможное расширение нормандского формата, сказав, что сейчас начнется работа с участием четырех стран, "а потом посмотрим".

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Теги: Владимир Зеленский, пропаганда
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