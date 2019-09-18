Пристайко сказал, что ждет Зеленский от нормандских переговоров

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На следующей встрече в нормандском формате президент Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Die Welt на сайте посольства Украины в Германии.

"Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло", - отметил Пристайко.

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Он считает, что даже если западные санкции не являются идеальными, но они наносят ущерб экономике России. "И это заставляет россиян двигаться в правильном направлении", - подчеркнул Пристайко.

Отвечая на вопрос, видит ли он какую-то готовность со стороны Кремля к деэскалации, Пристайко сказал: "Мы видим первые, предварительные признаки этого. Мы сделали несколько шагов в одностороннем порядке с нашей стороны, чтобы прекратить огонь, и мы предложили прекращения обстрелов на сезон сбора урожая. Для этого мы отводим военных от прямой линии фронта в трех тестовых зонах и хотели бы распространить это на весь фронт".

Он уточнил, что постоянно осуществляются провокации со стороны боевиков, против которых ВСУ должны защищаться. "В конце концов, частотность бомбардировки значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилась", - добавил Пристайко.

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