РосСМИ называют сроки нормандской встречи. МИД говорит - даты нет

Иллюстративное фото (фото - Евгений Пилипенко/LIGA.net)

В МИД не подтвердили, но и не опровергли информацию российского издания Коммерсант о том, что встреча лидеров нормандского формата состоится в октябре, а не сентябре. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказала спикер внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

"Да, мы видели информацию на Коммерсанте. Однако точной даты встречи пока нет. Об этом неоднократно заявлял министр иностранных дел. Его заявление опубликовано у нас на сайте", - сообщила она.

Также LIGA.net пробует получить комментарий от Офиса президента, однако пресс-секретарь пока на связь не выходят.

Справка. В ночь на 17 сентября российский Коммерсант со ссылкой на свои источники сообщил, что встреча состоится в октябре, а не сентябре, как это планировалось ранее украинской стороной. Именно там, по данным издания, должна состояться первая личная встреча президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.

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