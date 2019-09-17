Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

РосСМИ называют сроки нормандской встречи. МИД говорит - даты нет

РосСМИ называют сроки нормандской встречи. МИД говорит - даты нет - Фото
Иллюстративное фото (фото - Евгений Пилипенко/LIGA.net)
17.09.2019, 10:15

Ранее президент Владимир Зеленский выражал надежду, что переговоры состоятся до конца сентября

В МИД не подтвердили, но и не опровергли информацию российского издания Коммерсант о том, что встреча лидеров нормандского формата состоится в октябре, а не сентябре. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказала спикер внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

"Да, мы видели информацию на Коммерсанте. Однако точной даты встречи пока нет. Об этом неоднократно заявлял министр иностранных дел. Его заявление опубликовано у нас на сайте", - сообщила она.

Также LIGA.net пробует получить комментарий от Офиса президента, однако пресс-секретарь пока на связь не выходят.

Справка. В ночь на 17 сентября российский Коммерсант со ссылкой на свои источники сообщил, что встреча состоится в октябре, а не сентябре, как это планировалось ранее украинской стороной. Именно там, по данным издания, должна состояться первая личная встреча президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.

Читайте также: Кучма о нормандских переговорах: Оптимизма нет

Напишите нам
Владимир Зеленский МИД владимир путин переговоры нормандский формат росСМИ нормандия нормандская встреча коммерсантЪ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 