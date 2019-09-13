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Зеленский рассказал о переговорах в нормандском формате и обмене

Зеленский рассказал о переговорах в нормандском формате и обмене - Фото
Владимир Зеленский на YES (Фото - пресс-служба президента)
13.09.2019, 11:30

Президент заявил, что сейчас готовятся новые списки на обмен пленными

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча лидеров в нормандском формате пройдет до конца сентября. Об этом он сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Президент рассказал, что на встрече представителей в нормандском формате 2 сентября обговаривался весь порядок действий по прекращению войны и возврату пленных.

"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных и наших моряков. Открыто скажу, сейчас мы готовим другие списки и ждем следующего этапа обмена, про это мы тоже будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил об этапах разведения войск. Он отметил, что войска уже разведены в Станице Луганской: "Там нет стрельбы, там мы начали строить мост". Следующим этапам, по словам президента, будет разведение в Петровском и Золотом, решение о котором Зеленский ожидает в ближайшие недели.

Президент выразил надежду, что встреча лидеров в нормандском формате произойдет до конца сентября, о чем идут переговоры с западными партнерами. "Тянуть некуда, каждый день гибнут наши ребята", - сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский обмен нормандский формат разведение войск
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