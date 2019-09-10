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Трамп допускает свое участие в переговорах между Украиной и РФ

Трамп допускает свое участие в переговорах между Украиной и РФ - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
10.09.2019, 00:03

Президент США заявил, что готов присоединиться, если потребуется

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо их участникам. Об этом он заявил в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста украинской службы Голоса Америки о том, должны ли США присоединиться к переговорам о мире в Украине, присоединиться к Германии, Франции, Украины и России на переговорах в нормандской формате.

"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие" , - заявил Дональд Трамп.

  • В субботу президент США  в Twitter приветствовал состоявшийся обмен пленными между Украиной и Россией.
  • 7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля.

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дональд трамп нормандский формат обмен
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