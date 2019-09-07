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Трамп приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ

Трамп приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
07.09.2019, 17:22

"Возможно, первый гигантский шаг к миру", - написал президент США

Президент США Дональд Трамп назвал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, возможно, первым шагом к миру. Об этом он написал в Twitter.

"Россия и Украина обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!" – написал Трамп.

Ранее сегодня произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных, среди которых подозреваемый по делу МН17 Владимир Цемах.

29 августа СМИ сообщили, что Трамп временно заморозил военную помощь Украине. Также американский президент настаивал на восстановлении G8 с участием России.  

 

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дональд трамп обмен пленные
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