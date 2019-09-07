Наемники Кремля вернулись в РФ: их никто не встречал - видео

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Единственный, кто удостоился внимания российских журналистов - пропагандист Кирилл Вышинский

Самолет с лицами, выданными России в рамках произошедшего сегодня обмена заключенными, приземлился во Внуково. Видео встречи опубликовал пропагандистский телеканал RT.

На видео видно, что на встречу с россиянами не пригласили их родственников. Они спускаются по трапу самолета и складывают вещи на взлетной полосе, присутствуют только журналисты и неизвестные люди в штатском, которых почти не показывают.

Единственный, кому уделили внимание и взяли интервью - бывший главред РИА Новости - Украина Кирилл Вышинский. Его встретил лично один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев.

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Теги: обмен, кирилл вышинский
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