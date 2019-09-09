Франция предлагает встречу в нормандском формате в ближайшие дни

Жан-Ив Ле Дриан и Сергей Лавров на пресс-конференции (Фото - EPA)

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил организовать встречу на высшем уровне в рамках нормандского формата в ближайшие дня в Париже. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ле Дриан заявил, что констатирует за последние месяцы "значительный прогресс" и назвал освобождение пленных в субботу "конкретным результатом, который так поощряла Франция".

"Я считаю, что необходимо воспользоваться данным климатом, данной обстановкой для полного выполнения минских соглашений", - заявил он.

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