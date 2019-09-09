Глава МИД Франции осадил надежды Кремля на скорое снятие санкций

Несмотря на освобождение части украинских узников Кремля в обмен на выдачу России группы преступников, Евросоюз не торопится начинать разговоры о послаблении давления на страну-оккупанта. Как пишет Радио Свобода, ссылаясь на слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана в эфире Europe 1/CNEWS/Les Echos, "о снятии санкций против России пока говорить рано".
Он считает, что снятие санкций "станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений". Ранее в словах западных лидеров речь шла о выполнении этих соглашений, а не только о "прогрессе".
"Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными", - пишет агентство.
Французский министр также сообщил о разногласиях с Москвой, но отметил, что "возможно сближение позиций" в совместной борьбе с терроризмом, в космической промышленности и в развитии гражданского общества. (Тем временем Украина в Суде ООН добивается признания нарушении РФ своих обязательств по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.)
Читайте также: МИД Германии и Франции - Зеленскому: Нужен импульс для Минска