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Глава МИД Франции осадил надежды Кремля на скорое снятие санкций

Глава МИД Франции осадил надежды Кремля на скорое снятие санкций - Фото
Жан-Ив Ле Дриан на ЧАЭС (фото - ЕРА)
09.09.2019, 08:57

Сегодня, 9 сентября, Жан-Ив Ле Дриан посетит Москву, где попытается установить, по его словам, "основы доверия" между Францией и Россией

Несмотря на освобождение части украинских узников Кремля в обмен на выдачу России группы преступников, Евросоюз не торопится начинать разговоры о послаблении давления на страну-оккупанта. Как пишет Радио Свобода, ссылаясь на слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана в эфире Europe 1/CNEWS/Les Echos, "о снятии санкций против России пока говорить рано".

Он считает, что снятие санкций "станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений". Ранее в словах западных лидеров речь шла о выполнении этих соглашений, а не только о "прогрессе".

"Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными", - пишет агентство.

Французский министр также сообщил о разногласиях с Москвой, но отметил, что "возможно сближение позиций" в совместной борьбе с терроризмом, в космической промышленности и в развитии гражданского общества. (Тем временем Украина в Суде ООН добивается признания нарушении РФ своих обязательств по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.)

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