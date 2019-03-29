Мошенники выдали себя за главу МИД Франции и украли €8 млн

Фото: depositphotos.com

Израильская полиция арестовала трех человек, обвиняемых в мошенничестве. Как пишет служба Би-би-си, они обманным путем получили от бизнесмена €8 млн, выдав себя за министра иностранных дел Франции.

Мошенники устроили точную копию парижского офиса Жана-Ива Ле Дриана в Израиле, включая соответствующую мебель, портрет президента Франции Эмманюэля Макрона и французский флаг на стене - для звонков по скайпу.

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Они звонили жертвам–собственникам бизнесов и главам крупных компаний на французском рынке, и говорили, что деньги нужны "для секретных операций и для выкупа заложников в Сирии и Мали".

Только один человек из тех, кому звонили злоумышленники, передал деньги, уточняет полиция.

Пойманы они были, когда вторая жертва готовилась передать им 2 млн евро.

Все трое отрицают причастность к этой преступной схеме.