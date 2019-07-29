Франция проектирует космические спутники с лазерами и пулеметами

Планета Земля (фото - NASA)

Минобороны Франции дало старт проекту создания оснащенных "огнестрельным оружием и лазерами" наноспутников. Об этом со ссылкой на французский ресурс Le Point пишет сайт научных новостей The Verge.

Пару недель назад президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании в структуре ВВС страны национального командования космическими войсками. Это ведомство будет отвечать за защиту французских спутников.

По данным главы Минобороны страны Флоренс Парли, на космическую оборону из бюджета выделят €700 млн, а к 2025 году суммарное финансирование ведомства достигнет €4,3 млрд. По данным источника, большая часть этих средств пойдет на модернизацию существующей сети военных спутников связи класса Syracuse, которыми сейчас оперирует ВМС страны.

Новые спутники, по задумке, будут оснащаться камерами для идентификации "вражеских" объектов, а их следующее поколение - некоей разновидностью пулемета и лазерами.

В июне 2019 года посаженный возле Белого дома президентами США и Франции Дональдом Трамп и Эммануэлем Макроном дуб, который символизировал дружбу двух стран, засох и погиб.

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