Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Франция проектирует космические спутники с лазерами и пулеметами

Франция проектирует космические спутники с лазерами и пулеметами - Фото
Планета Земля (фото - NASA)
29.07.2019, 15:51

Минобороны Франции развивает амбициозный и дорогой проект по защите своих космических аппаратов военного назначения

Минобороны Франции дало старт проекту создания оснащенных "огнестрельным оружием и лазерами" наноспутников. Об этом со ссылкой на французский ресурс Le Point пишет сайт научных новостей The Verge.

Пару недель назад президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании в структуре ВВС страны национального командования космическими войсками. Это ведомство будет отвечать за защиту французских спутников.

По данным главы Минобороны страны Флоренс Парли, на космическую оборону из бюджета выделят €700 млн, а к 2025 году суммарное финансирование ведомства достигнет €4,3 млрд. По данным источника, большая часть этих средств пойдет на модернизацию существующей сети военных спутников связи класса Syracuse, которыми сейчас оперирует ВМС страны.

Новые спутники, по задумке, будут оснащаться камерами для идентификации "вражеских" объектов, а их следующее поколение - некоей разновидностью пулемета и лазерами.

В июне 2019 года посаженный возле Белого дома президентами США и Франции Дональдом Трамп и Эммануэлем Макроном дуб, который символизировал дружбу двух стран, засох и погиб.

Смотрите видео: Израиль и США смогут перехватывать ракеты в космосе

Напишите нам
франция лазер спутники
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 