Посаженный Трампом и Макроном "дуб дружбы" погиб: видео

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Французское издание сообщило, что саженец не пережил карантин

Посаженный возле Белого дома президентами США и Франции Дональдом Трамп и Эммануэлем Макроном дуб, который символизировал дружбу двух стран, засох и погиб. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на свои источники.

Дерево было высажено в апреле 2018 года во время визита Макрона с супругой в США. Саженец был перевезен с места битвы при Белло Вуд на севере Франции. Там в 1918 году в ходе Первой мировой войны погибли 1811 американских солдат.

Незадолго после высадки растение выкопали, чтобы поместить в карантинную зону для фитосанитарного контроля и избежания распространения болезней, а также опасных видов насекомых. Такие меры, установленные Министерством сельского хозяйства США, являются обязательными для всех ввозимых растений.

На карантине дерево должно было находиться два года, прежде, чем его можно было бы высадить у администрации Трампа.

На видео запечатлен момент посадки дерева.

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Теги: Эммануэль Макрон, США, дональд трамп, франция, дерево, дружба, символ, дуб
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