Как Россия манипулировала вчера на Суде ООН в Гааге: фото и видео

Вчера, 3 июня, Международный суд ООН начал рассматривать возражения России о наличии у него юрисдикции для производства по иску Украины против страны-оккупанта.

Год назад Киев передал в Гаагу целый мини-автобус с доказательствами агрессии РФ: вес материалов на 17 500 страницах был около 90 кг.

Украина обвиняет Россию в спонсировании и снабжении гибридной армии РФ в Донбассе; обстрелах из РСЗО кварталов Мариуполя и Краматорска, а также пассажирского автобуса у Волновахи; сбивании лайнера МН17; запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и многих других преступлениях.

Глава украинской делегации в Гааге Елена Зеркаль ранее объяснила, в чем заключаются "пространные объяснения страны-агрессора" по этому масштабному делу.

Ниже - видео выступлений российской стороны. Осторожно, это кремлевская пропаганда:

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Фото и видео: пресс-служба Суда ООН