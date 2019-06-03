Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.06.2019, 07:10

Суд в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

Суд в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины - Фото
Фото: pixabay.com

В 10 часов утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России относительно наличия юрисдикции по иску Украины

Международный суд ООН в Гааге в 10 утра начнет рассмотрение возражений России относительно наличия у суда юрисдикции в отношении иска Украины. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина вновь предстанет перед международным судом по своему первому делу относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую передали на рассмотрение в суд еще в начале 2017 года.

"В 10 часов утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России относительно наличия у суда юрисдикции в отношении нашего большого иска. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу", - написала Зеркаль.

Она добавила, что рассмотрение дела по существу - это детальное исследование всех доказательств, мнений экспертов и показаний свидетелей, которые Украина предоставила суду на 17 500 страницах еще год назад.

Отправить:
Распечатать:
Теги: елена зеркаль, гаага, ООН
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 