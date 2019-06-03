Зеркаль пояснила, в чем опасность заседания в Гааге для Украины

Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)

На этой неделе в Международном суде ООН отвечают на вопрос, должны ли в Гааге рассматривать иск Украины к РФ. Сегодня, 3 июня, там уже началось первое заседание: начинает Москва, так как именно она ставит под сомнение юрисдикцию суда по делу. Об этом в Facebook пишет глава украинской делегации Елена Зеркаль.

"РФ пытается сказать суду: забудьте о тысячах страниц доказательств, посмотрите только на несколько фактов, которые отобрала Россия. В современном мире медиа такая манипуляция часто срабатывает", - пояснила Зеркаль.

Свои предыдущие возражения Москва подала еще 12 сентября 2018 года: они занимают 250 страниц текста, которые сегодня опубликуют на сайте суда. По словам Зеркаль, эти материалы - попытка запутать суд софистикой.

Пространные объяснения страны-агрессора, пишет дипломат, сводятся к нескольким тезисам:

1) Суд ООН не имеет юрисдикции рассматривать заявления Украины об агрессии, оккупации, нарушениях Устава ООН, а потому Украина стремится обойти эти ограничения юрисдикции и искусственно пытается втиснуть упомянутые нарушения в юрисдикцию двух Конвенций;

2) все нарушения, о которых заявляет Украина, совсем не нарушения: никакого терроризма, финансирования и преследований;

"Это самая опасная часть. С одной стороны, Россия пытается извратить всею доказательную базу. Как в советской эстрадной репризе - "Здесь играем, здесь не играем, здесь пятно - рыбу заворачивали". С другой, пытается буквально изменить тексты конвенций, требуя их читать так, чтобы действия России не попадали под их действие", - комментирует Зеркаль этот пункт.

3) Украина вела себя недобросовестно в попытках мирного урегулирования спора, перед тем как обратиться в суд.

"Здесь мастерство называть белое черным достигает апогея. Эти манипуляции построены очень ловко. И в письменных документах, и в ​​выступлениях адвокатов РФ много сложной аргументации", - пояснила дипломат.

Украина подала свои письменные объяснения по кейсу еще 14 января. Сегодня эти боле чем 200 страниц ответа Украины на возражения РФ также будут опубликованы на сайте суда.

"Там на изысканном, но очень доступном английском языке изложено, почему РФ ошибается. Это отличный антидот от всех манипуляций, которых на этой неделе будет много", - подчеркнула Зеркаль.

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