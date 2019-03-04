Для Гааги: СБУ увела у боевиков танкистку-командира - видео

Светлана Дрюк (скриншот из видеозаписи)

Спецслужбы подтведили факт вывода на подконтрольную Украине территорию наемника россиян в Донбассе - 40-летнюю Светланы Дрюк с кличкой "Ветерок", которая на службе у оккупантов была "начштаба танкового батальона" террористической организации ДНР. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что такой переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки, в результате которой получен ценный свидетель российской военной агрессии в Украине.

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Кроме того, вместе с ней в Киеве получили важные материалы о руководящей роли кадровых офицеров армии России с сотрудников российских спецслужб в организации террористического анклава в Донбассе.

Киев также получил дополнительную информацию об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений гибридной российской армии, количественный состав военной техники и боевые позиции, места хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ.

"Вся операция происходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории, в связи с чем требовала от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокой психологической нагрузки", - подчеркнули в ведомстве.

Видео: ТСН

Уроженка Донецка, по данным СМИ боевиков, была прототипом главной героини пропагандистского фильма "Ополченочка" о женском танковом экипаже боевиков. В сюжете канала 1+1 говорится, что причина ее бегства из ОРДЛО якобы "личная - влюбленность в сотрудника украинских спецслужб".

Профиль Дрюк на сайте Миротворец.