Нормандский формат: Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин поговорили по телефону, обсудив во время разговора подготовку к встрече нормандской четверки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что стороны выразили надежду, что состоявшийся обмен пленными будет способствовать нормализации российско-украинских отношений.

Отмечается, что подтвержден "взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках нормандского формата".

2 сентября в Берлине прошли почти восьмичасовые переговоры по началу планирования встречи нормандской четверки.

5 сентября госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США надеются, что смена руководства в Украине даст новый толчок мирному процессу в Донбассе.

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