Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нормандский формат: Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече

Нормандский формат: Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече - Фото
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
08.09.2019, 23:07

В Кремле заявили, что стороны настроены на работу в рамках нормандского формата

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин поговорили по телефону, обсудив во время разговора подготовку к встрече нормандской четверки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что стороны выразили надежду, что состоявшийся обмен пленными будет способствовать нормализации российско-украинских отношений.

Отмечается, что подтвержден "взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках нормандского формата".

2 сентября в Берлине прошли почти восьмичасовые переговоры по началу планирования встречи нормандской четверки.

5 сентября госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США надеются, что смена руководства в Украине даст новый толчок мирному процессу в Донбассе.

Читайте такж: Atlantic Council: Нормандская встреча несет риски для Украины

Напишите нам
нормандский формат эмманюэль макрон владимир путин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 