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Помпео: Надеемся, Зеленский даст толчок нормандскому формату

Помпео: Надеемся, Зеленский даст толчок нормандскому формату - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
05.09.2019, 22:45

Госсекретарь отказался делать предположения о том, будут ли США принимать непосредственное участие в мирных переговорах

США надеются, что смена руководства в Украине даст новый толчок мирному процессу в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эксклюзивном интервью The Daily Signal, передает Голос Америки.

"Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно решить. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине даст новый толчок нормандскому формату", - заявил дипломат, добавив при этом, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации конфликта.

Госсекретарь отказался делать предположения относительно того, будут ли США принимать непосредственное участие в мирных переговорах, но отметил, что Соединенные Штаты остаются активно вовлеченными в этот процесс.

По его мнению, освобождение двадцати четырех украинских моряков было бы хорошим началом для переговоров со стороны Путина.

Комментируя информацию о задержке военной помощи Украине со стороны США, Помпео сказал, что они постоянно пересматривают свою политику, чтобы убедиться, что деньги налогоплательщиков тратятся в лучших интересах США.

Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают не признавать аннексию Крыма Россией и осуждают российское вторжение в Украину.

В то же время глава Госдепа подчеркнул важность поддержания диалога с Россией, в частности по вопросу терроризма.

  • 2 сентября в Берлине прошли почти восьмичасовые переговоры по началу планирования встречи нормандской четверки.

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Майкл Помпео нормандский формат
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