Atlantic Council: Нормандская встреча несет риски для Украины

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Украина должна очень осторожно относиться к идее проведения саммита в рамках нормандского формата, считает брюссельский аналитик Atlantic Council Виллем Алдершоф, бывший сотрудник Европейской комиссии. Об этом сообщает Голос Америки.

По мнению аналитика, саммит может не пойти на пользу Украине, из-за политической ситуации в странах-участницах, а также из-за неудачных, по его словам, формулировок второго минского протокола.

Второй минский протокол, заключенный 12 февраля 2015 года "стал противоречивым сочетанием размытых формулировок в отношении России и обязательств, которые принудительно были наложены на Украину без сроков, или логического порядка шагов".

Еще один негативный фактор, пишет Алдершоф - изменения в политике Франции и Германии в отношении России. Канцлер Германии Ангела Меркель уже не может занимать столь ​​же жесткую позицию к Путину, как в 2015 году, из-за уменьшения ее поддержки внутри страны и из-за того, что партнеры партии Меркель по коалиции выступают за улучшение отношений с Россией.

Алдершоф обращает внимание на возвращение России в ПАСЕ - инициативу, которую поддержали французы и немцы, а также на политику президента Франции Эмманюэля Макрона относительно Путина. Макрон провел переговоры с Путиным перед заседанием Большой семерки во Франции в прошлом месяце, что открыло возможность для обсуждения возвращения России в объединение.

"Из-за слабой позиции Меркель и потому, что от Владимира Путина не будут требовать настоящих уступок, неопытный украинский президент скорее всего попадет под давление западных партнеров", - пишет Алдершоф и замечает, что в результате переговоров, позиция Украины может ослабеть.

По его мнению, Владимир Зеленский может добиться успеха, если четко придерживаться требований Украины относительно вывода вооруженных формирований из Донбасса, военного оборудования, разоружения и других.

Однако, отмечает исследователь, то, что ситуация в Германии, Франции и России не в пользу Зеленского, и то, как Зеленский ведет себя в вопросе обмена пленными, свидетельствует о наличии серьезных оснований "для величайшей осторожности".

2 сентября в Берлине прошли почти восьмичасовые переговоры по началу планирования встречи нормандской четверки.

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